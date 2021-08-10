Üniversitemize Uluslararası Öğrencilerden Yoğun Talep

Üniversitemiz uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Üniversitemiz uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Uluslararası öğrenci müracaatlarının sona ermesi dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman bir açıklama yaptı.

Rektörümüz, "Şu anda Üniversitemizde 49 farklı ülkeden 665 uluslararası öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Üniversite olarak 2021 yılında yoğun bir uluslararası öğrenci talebiyle karşılaştık. 2021 yılında 405 lisans ve 180 ön lisans olmak üzere toplamda 585 kontenjan ilan ettik. İlan ettiğimiz 585 kontenjana 83 ülkeden 7. 375 öğrenci müracaat etti. Müracaatlar ilgili komisyon tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 405 lisans kontenjanına 378 ve 180 ön lisans kontenjanına da 168 öğrenci olmak üzere toplamda 546 yeni öğrenci Üniversitemize kayıt yapmaya hak kazandı. " dedi.

16-20 Ağustos tarihleri arasında asıl listeden yerleşen adayların kayıtlarını yapacaklarını ifade eden Rektörümüz, "Boş kontenjan kalması durumunda 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yedek listeden yerleşenler kayıtlarını yapacaklardır. Yeni kaydolacak öğrencilerle birlikte Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrenci sayısı 1. 000'i geçecektir. Üniversitemize ve ilimize hayırlı olsun. " diye konuştu.

2021 Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kesin Kayıtları ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre