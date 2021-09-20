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Üniversitemizde Stratejik Planlama Eğitimi Gerçekleştirildi

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Üniversitemizde Stratejik Planlama Eğitimi Gerçekleştirildi

Üniversitemizde 2023-2027 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Stratejik Planlama Eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversitemizde 2023-2027 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Stratejik Planlama Eğitimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanı Merve Bener Karabıyık tarafından Üniversitemiz stratejik planlama ekibine eğitim verildi.

Online olarak gerçekleştirilen eğitimde, stratejik planın önemine değinilerek stratejik yönetim, stratejik planlama, durum analizi, misyon, vizyon ve temel değerler, amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri, stratejiler, faaliyet ve projeler, izleme ve değerlendirme hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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