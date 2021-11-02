Üniversitemizde, "Salı Konferansları-20: 60. Yılında Türkiye'den Almanya'ya Göç" Gerçekleştirildi

Üniversitemizin 95. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gazi Eğitim Fakültesi Salı Konferansları dizisinin yirmincisi "60. Yılında Türkiye'den Almanya'ya Göç" konu başlığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Şahin'in yaptığı konferansa; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında moderatör Prof. Dr. Salih Şahin katılımcılara, konuşmacı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz hakkında bilgiler aktardı.

Oturum yönlendiriciliğini Prof. Dr. Salih Şahin'in yaptığı konferans, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın açılış konuşmasıyla başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasında, "Bizleri dinleyen tüm katılımcılarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gazi Üniversitesi 95. yıl faaliyetleri kapsamında güzel etkinlikler yapıyor. Gazi Eğitim Fakültesi benim mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyduğum fakültedir. Her Salı konferans düzenlemede bu sürekliliği sağladığı için Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi hocamızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Türkiye'den Almanya'ya göç ile ilgili bir konferans verecek Prof. Dr. Cevdet Yılmaz hocama da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sunumunda göçle ilgili ekonomik, sosyal ve siyasi olayları ele alan Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, göç sürecini 4 döneme ayırarak kendi içindeki gelişmelere göre ele aldı.

Göçün ilk zamanlarında vatandaşlarımızın asıl gayesinin kırda sürdürülen tarımsal hayat için ek gelir bulmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, daha sonra dönme düşüncesi olduğundan dolayı köylerine yeni ev yapmaya başlamış olan vatandaşlarımızın borçları ödemek için de Almanya'da çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yılmaz, konuşmasını şöyle noktaladı: "1973 petrol krizinin ardından Almanya işçi alımını durdurdu bunun yanında aile göçü devam etmi fakat vize ile aile göçünü de durdurdu. "

Konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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