Üniversitemizde "Pem Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar" Konulu Seminer Düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversitemizde "Pem Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar" Konulu Seminer Düzenlendi

Üniversitemizde 'Pem Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar' Konulu Seminer Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemizde "Yenilenebilir Enerji Günleri AYTEK-1: PEM Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar" isimli seminer düzenlendi.

Üniversitemizde "Yenilenebilir Enerji Günleri AYTEK-1: PEM Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar" isimli seminer düzenlendi. Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Belma Aslım, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı seminerde Üniversitemiz Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Aytaç PEM tipi yakıt hücreleri konusunda bilgi verdi.

Moderatörlüğünü Arş. Gör. Eda Çınar Avar'ın yaptığı seminer, Prof. Dr. Belma Aslım'ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Belma Aslım "Fosil yakıtların çevrede yarattığı tahribatın sonucu olarak ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınmadan dolayı canlılığın yol olma sürecinin başlaması ile karbon çağının kapanması, hidrojen çağının başlaması gündeme gelmiştir. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojene dayalı yeni enerji kaynakları ve bunların farklı teknolojilere uygulanmasına bir örnek de doğrudan hidrojen veya hidrojenin oksijenle elektrokimyasal reaksiyona girmesi sonucunda enerji üreten yakıt hücreleri veya pillerdir. Bu sebepten dolayı da yakıt pilleri veyahut yakıt hücreleri günümüzde son derece önemli çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Yakıt pillerinin aynı zamanda çevre ve gürültü kirliliğine neden olmamaları, geri dönüşümlerinin fosil yakıtlara göre çok daha kolay olması sebepleriyle birçok sektörde kullanılma potansiyeli vardır" dedi.

Prof. Dr. Belma Aslım'ın ardından Doç. Dr. Aylin Aytaç'ın konuşmasına geçildi. Aylin Aytaç, Üniversitemize, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kıyak'a, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Belma Aslım'a ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan öğretim üyelerine teşekkür etti. Konuşmasında yenilenebilir enerji ve hidrojen enerjisinin önemine değinen Doç. Dr. Aylin Aytaç, "Hidrojen gerçeğini anlamamız gerekiyor. Hidrojen sanki bir ütopya gibi algılanmakta" diyerek hidrojen enerjisine verilen önemin yetersizliğinden bahsetti.

Hidrojenin bir enerji taşıyıcı olarak adlandırabildiklerine değinen Doç. Dr. Aytaç, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir enerji taşıyıcı olarak sahip olduğu olumlu özellikler nedeniyle gün geçtikçe artan bir öneme sahip olduğunu medya kaynaklarından duyabilirsiniz. Sürdürülebilir ilerlemeyi teyit etmek, ekonomik ve çevresel sorunları çözmek için hem elektrik hem de hidrojenin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi gerekliliği artık dünyada üstünde durulan, vurgulanan bir mevzudur. "

Seminer, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Nikos Dendias Mustafa Şentop Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversitemizde "Pem Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar" Konulu Seminer Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 23:15:13. #1.15#

title