Üniversitemizde "Pem Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar" Konulu Seminer Düzenlendi

Üniversitemizde "Yenilenebilir Enerji Günleri AYTEK-1: PEM Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar" isimli seminer düzenlendi.

Üniversitemizde "Yenilenebilir Enerji Günleri AYTEK-1: PEM Tipi Yakıt Hücreleri Temel Özellikler Uygulamalar" isimli seminer düzenlendi. Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Belma Aslım, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı seminerde Üniversitemiz Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Aytaç PEM tipi yakıt hücreleri konusunda bilgi verdi.

Moderatörlüğünü Arş. Gör. Eda Çınar Avar'ın yaptığı seminer, Prof. Dr. Belma Aslım'ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Belma Aslım "Fosil yakıtların çevrede yarattığı tahribatın sonucu olarak ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınmadan dolayı canlılığın yol olma sürecinin başlaması ile karbon çağının kapanması, hidrojen çağının başlaması gündeme gelmiştir. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojene dayalı yeni enerji kaynakları ve bunların farklı teknolojilere uygulanmasına bir örnek de doğrudan hidrojen veya hidrojenin oksijenle elektrokimyasal reaksiyona girmesi sonucunda enerji üreten yakıt hücreleri veya pillerdir. Bu sebepten dolayı da yakıt pilleri veyahut yakıt hücreleri günümüzde son derece önemli çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Yakıt pillerinin aynı zamanda çevre ve gürültü kirliliğine neden olmamaları, geri dönüşümlerinin fosil yakıtlara göre çok daha kolay olması sebepleriyle birçok sektörde kullanılma potansiyeli vardır" dedi.

Prof. Dr. Belma Aslım'ın ardından Doç. Dr. Aylin Aytaç'ın konuşmasına geçildi. Aylin Aytaç, Üniversitemize, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kıyak'a, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Belma Aslım'a ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan öğretim üyelerine teşekkür etti. Konuşmasında yenilenebilir enerji ve hidrojen enerjisinin önemine değinen Doç. Dr. Aylin Aytaç, "Hidrojen gerçeğini anlamamız gerekiyor. Hidrojen sanki bir ütopya gibi algılanmakta" diyerek hidrojen enerjisine verilen önemin yetersizliğinden bahsetti.

Hidrojenin bir enerji taşıyıcı olarak adlandırabildiklerine değinen Doç. Dr. Aytaç, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir enerji taşıyıcı olarak sahip olduğu olumlu özellikler nedeniyle gün geçtikçe artan bir öneme sahip olduğunu medya kaynaklarından duyabilirsiniz. Sürdürülebilir ilerlemeyi teyit etmek, ekonomik ve çevresel sorunları çözmek için hem elektrik hem de hidrojenin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi gerekliliği artık dünyada üstünde durulan, vurgulanan bir mevzudur. "

Seminer, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre