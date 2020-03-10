Üniversitemizde "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? Konulu Konferans Düzenlendi Batman Üniversitesi personel ve öğrencileri, Enfeksiyon Hasatlıkları Uzmanı Dr. Zeynelabidin Demir tarafından verilen "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? konulu konferansa katıldı.

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu tarafından 2019-2020 akademik yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? Konulu konferans, Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla düzenlendi.

Enfeksiyon Hasatlıkları Uzmanı Dr. Zeynelabidin Demir tarafından verilen "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? konulu konferansa Batman Üniversitesi personel ve öğrencileri katıldı.

Virüslerin hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaştığını ifade eden Uz. Dr. Demir,"Sosyal ortamlarda özellikle hasta kişilerle aramıza en az bir metre mesafe bırakmalı ve sosyal ortamlara girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerimizi en az 20 saniye sabun ve suyla veya el dezenfektanlarıyla yıkamalıyız" dedi.

Enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolu el hijyeni olduğunu belirten Uz. Dr. Demir, "El hijyeni enfeksiyonun bulaşmasını en az %40 engeller" dedi.

Salgın hasatlıkların insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirten Uz. Dr. Demir, salgın hasatlıkları ile mücadele eden insanların bugüne kadar elde ettiği verilerin kullanılması ile eskiden yüzbinler seviyesinde olan ölümlerin günümüzde çok daha düşük seviyelerde kaldığını belirtti.

Korona virüsünden korunmanın en etkili yolu; el hijyeni ve bir metre kuralını uygulanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Demir, "Ülkemizde henüz bir vaka ortaya çıkmadı. Ancak bu çıkmayacağı anlamına gelmez. Hijyene dikkat etmeli ve tedbirleri elden bırakmamalıyız." dedi.

Kaynak: Bültenler