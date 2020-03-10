Üniversitemizde "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? Konulu Konferans Düzenlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Üniversitemizde "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? Konulu Konferans Düzenlendi - Haber
Batman Üniversitesi, Güncel

Üniversitemizde "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? Konulu Konferans Düzenlendi

Batman Üniversitesi personel ve öğrencileri, Enfeksiyon Hasatlıkları Uzmanı Dr. Zeynelabidin Demir tarafından verilen "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? konulu konferansa katıldı.

10.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:07
Üniversitemizde

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu tarafından 2019-2020 akademik yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? Konulu konferans, Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla düzenlendi.

Enfeksiyon Hasatlıkları Uzmanı Dr. Zeynelabidin Demir tarafından verilen "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? konulu konferansa Batman Üniversitesi personel ve öğrencileri katıldı.

Virüslerin hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaştığını ifade eden Uz. Dr. Demir,"Sosyal ortamlarda özellikle hasta kişilerle aramıza en az bir metre mesafe bırakmalı ve sosyal ortamlara girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerimizi en az 20 saniye sabun ve suyla veya el dezenfektanlarıyla yıkamalıyız" dedi.

Enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolu el hijyeni olduğunu belirten Uz. Dr. Demir, "El hijyeni enfeksiyonun bulaşmasını en az %40 engeller" dedi.

Salgın hasatlıkların insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirten Uz. Dr. Demir, salgın hasatlıkları ile mücadele eden insanların bugüne kadar elde ettiği verilerin kullanılması ile eskiden yüzbinler seviyesinde olan ölümlerin günümüzde çok daha düşük seviyelerde kaldığını belirtti.

Korona virüsünden korunmanın en etkili yolu; el hijyeni ve bir metre kuralını uygulanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Demir, "Ülkemizde henüz bir vaka ortaya çıkmadı. Ancak bu çıkmayacağı anlamına gelmez. Hijyene dikkat etmeli ve tedbirleri elden bırakmamalıyız." dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Berkay Şahin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Üniversitemizde "Korona Virüsü Nedir? Nasıl Korunuruz? Konulu Konferans Düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 17:03:12. #1.14#