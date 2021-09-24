Üniversitemizde Kalite Komisyonu İyileştirme Çalışmaları İş Birliği Toplantıları Devam Ediyor

Üniversitemiz Kalite Komisyonu koordinasyonunda akademik ve idari birimlerle sürdürülmekte olan İyileştirme Çalışmaları İş Birliği Toplantılarının sekizincisi, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır'ın başkanlığında Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezleriyle gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmaları İş Birliği Toplantılarının ilk oturumuna; Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi, Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi, Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstatistik Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırma Merkezi Müdürleri katıldı.

Kalite Komisyonu heyetleri tarafından Üniversitemiz akademik birimlerine gerçekleştirilen ziyaretlerle, İç Değerlendirme Raporları ve İyileştirme Faaliyet Planları hakkında birimlere geri bildirim yapıldığını ve bu sayede kalite çalışmalarının etkileşim içerisinde yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sayıca fazla olması sebebiyle yerinde ziyaret etme imkanı bulunmadığından Merkez Müdürlerinin iki grup halinde İş Birliği Toplantılarına davet edildiğini belirtti.

Akademik Birimler ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin, kurumsal iç ve dış değerlendirme raporlarını ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi iyileştirme planlarını hazırladıklarını ve takibini yaparak raporlamaya başladıklarını açıklayan Prof. Dr. Bayındır, Kalite Komisyonu tarafından geliştirilen kurumsal iyileştirme önerilerinin de Kurul, Komisyon, Koordinatörlük ve İdari Birimler tarafından hayata geçirilerek ara raporlarla izlendiğini aktardı.

"Sürekli iyileştirme" mantığı gereği, iyileştirme planlarının İş Birliği Toplantılarında geliştirilerek olgunlaştığını ve paydaşların desteğiyle yeni boyutlar kazandığını ifade eden Prof. Dr. Ramazan Bayındır, özellikle toplumsal katkı bağlamında Merkezlerimize sorumluluklar yükleyecek iyileştirme önerileri geliştirmeye yönelik Komisyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Prof. Dr. Bayındır, Kalite Komisyonunun kurumsal iyileştirme önerilerinin birimlere ulaştırılacağını ve sonraki dönemde birimlerde bu çalışmaların da takibinin yapılarak raporları ile kanıtlanması gerektiğini vurguladı.

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin, kurumsal iyileştirme çalışmalarına ilişkin önerilerini değerlendirmekten memnuniyet duyacaklarını belirten Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Merkez Müdürlerinin de katkılarını beklediklerini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Uygulama ve Araştırma Merkezlerince hazırlanan 2020 İç Değerlendirme Raporları ile İyileştirme Planlarını inceleyen Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörü ve Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu'nun gerçekleştirmiş olduğu değerlendirme sunumunun ardından, Merkez Müdürleri 2021 yılında uygulamaya geçirdikleri iyileştirmeleri katılımcılara aktardı.

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