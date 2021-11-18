Üniversitemizde I. Uluslararası Katılımlı Mikrobiyota ve Probiyotik MikroBiyom Kongresi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Mikrobiyota Probiyotik Derneği (MikroBiyom) iş birliğinde 18-20 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen "I. Uluslararası Katılımlı Mikrobiyota ve Probiyotik MikroBiyom Kongresi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlenen Kongreye; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, MikroBiyom Derneği Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Yalınay, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Otlu, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Doğruman Al, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Güngör, Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Ragıp Akyürek, öğretim üyeleri, öğrenciler ve konuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kongre, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu'nun müzik dinletisiyle devam etti. Müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Kongrenin ilk açılış konuşmasını, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meltem Yalınay gerçekleştirdi. Prof. Dr. Meltem Yalınay konuşmasında, "Biz bu Kongreyi yapmanın büyük bir mutluluğunu taşıyoruz. Bizim için bu bir ilk. Mikrobiyom, multidisipliner olarak çalıştığımız kocaman bir alan ve biz derneğimizde multidisipliner yapılanmaya çok özen gösterdik. Derneğimiz, ülkemizdeki multidisipliner alanda bu kadar geniş yapıda oluşmuş ilk ve tek dernektir. Bu alanda; hekimler, diş hekimleri, eczacılar, beslenme ve diyet uzmanları, moleküler biyoloji, genetik, gıda mühendisliği ve fizyoterapi alanında çalışan arkadaşlarımızdan oluşan kocaman bir grup olarak bir aradayız. Mikrobiyom çok hızlı büyüyen ve üzerinde milyonlarca yazı olan kocaman bir konu. O yüzden bu konudaki bilimsel kanıta dayalı akademik yaklaşımı çok önemsiyoruz. Derneğimizin en önemli amaçlarından bir tanesi, ülkemizde konu kapsamında yer alan mikrobiyom analizleri ve probiyotiklerin yasal ve etik düzenlemelerine hizmet vermektir. Bu anlamda düzenlenen ilk Kongremiz, hep beraber tüm bu konuları ele aldığımız ilk model çalışma oldu. İlk toplantımızı hepimizin gurur duyduğu, yıllardır emek sarf ettiği bu güzel akademik çatıda, Türkiye'nin gururu olan Gazi Üniversitesinde gerçekleştirmenin de büyük bir heyecanını ve mutluluğunu taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Meltem Yalınay konuşmasını, "Sayın Rektörüme, bize bütün bu süreçte sağladıkları içten destek için kendi adıma ve düzenleme kurulumuz adına çok teşekkür etmek istiyorum. Özel bir teşekkürü de izninizle kıymetli hocam Prof. Dr. Funda Doğruman Al'a, her dakika bir arada olduğumuz ve dergimizin iletişim sorumlusu Sena Ören'e göndermek istiyorum. Bizim çalıştığımız alan multidisipliner ve multisektörel bir alan, yani işin içinde teknopark ve teknik yapılanmayla ilgili çok önemli bir sektör birlikteliği gerektiriyor. O anlamda, ülkemizin en saygın sektör kuruluşlarına da verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Ben alanında ilk olan bu Kongrenin, hepimiz için faydalı olmasını, ışık tutmasını ve bundan sonrakiler için de ilham verici olmasını diliyorum. Başarılı bir Kongre olması dileklerimle" sözleriyle tamamladı.

Prof. Dr. Meltem Yalınay'dan sonra konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Kongre kapsamında yer alan mikrobiyomun insan sağlığına etkileri, sağlıklı yaşamın korunmasındaki rolleri, hastalıklarla ilişkileri ve mikrobiyomun düzenlenmesi konularının ayrıntılı olarak ele alınacağı bu Kongrenin, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yeni iş birliklerinin ve projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacağını dille getirdi. Prof. Dr. Musa Yıldız, aynı zamanda tıp, beslenme ve diyetetik, eczacılık, moleküler biyoloji ve gıda mühendisliği alanlarında multidisipliner bilim dallarının bilimsel aktarımlarıyla birlikte, Kongrenin hedeflenen amacına ulaşacağının ümit edildiğini ifade etti.

Mikroorganizmaların enfeksiyon etkeni olarak karşımıza çıktıkları bilinmekle birlikte, büyük bir kısmının sağlıklı yaşamın devam etmesinde önemli rollerinin bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Musa Yıldız, "İnsan Genom Projesinin 2003 yılında tamamlanmasının ardından, 2013 yılında tamamlanan "İnsan Mikrobiyom Projesi" ve "İnsan Bağırsak Mikrobiyom Projeleri"nin de gerçekleşmesiyle birlikte, hastalık ve sağlık alanında gen düzeyinde bilgiler daha detaylı olarak elde edilmeye başlanmıştır. Bu projeler öncülüğünde, gelişen teknolojilerle birlikte gerek hastalıkların mekanizmalarının açıklanması, gerekse yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik atılan yeni adımlar, daha iyi sağlık koşullarının oluşmasında kuvvetli bir zemin meydana getirmektedir" dedi.

Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasını, "Bugün burada ev sahipliğini yaptığımız Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Yalınay'a, düzenleme kurulu ekibinde yer alan akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Siz değerli konuklarımıza da katılımlarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyor ve Kongremizin herkes için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Kongrenin açılışında konuşan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Otlu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda Gazi Üniversitesinden doktora eğitimimi aldım. Böyle güzel bir salonda sizlerin karşısında olmak çok güzel, davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti de 90. yılını yaşıyor bu sene. Böyle kadim bir üniversitede bu konuyu anlatmak fırsatı verdikleri için düzenleme kuruluna çok teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Barış Otlu konuşmasının ardından, üç gün boyunca yoğun olarak sürecek Kongre kapsamında; mikropları nasıl anlarız, mikroplar dünyada nasıl algılanıyorlar, mikroplar nasıl canlılar gibi konu başlıklarının yer aldığı "Mikropları Anlamak" konulu bir konferans verdi.

Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Mikrobiyota Probiyotik Derneği (MikroBiyom) iş birliğinde düzenlenen Kongre, 14 oturumda mikrobiyota ve probiyotik alanlarındaki çeşitli konu başlıklarında hazırlanan sunumlarla üç gün süreyle devam edecek.

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