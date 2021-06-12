Üniversitemizde Entegre Yönetim Sistemleri Toplantısı Düzenlendi 02-03-2021
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Üniversitemizde Entegre Yönetim Sistemleri Toplantısı Düzenlendi 02-03-2021

Üniversitemizde Entegre Yönetim Sistemleri Toplantısı Düzenlendi 02-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Konferans Salonunda 'ISO Belgesi, İzleme ve Akreditasyon Çalışmaları' hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Konferans Salonunda 'ISO Belgesi, İzleme ve Akreditasyon Çalışmaları' hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent EKER ve Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKAN, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Reyhan ATA ile birimlerin kalite elçileri katıldı.

Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyon Başkanı Prof. Dr. Bülent EKER programın açılış konuşmasında; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak Kalite ve Akreditasyon çalışmalarına büyük önem verildiğini kaydederek kalite elçilerinden bu sürece destek olmalarını istedi. Stratejik Yönetim Sürecini değerlendiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER "Kurumlar kendi mevcut durumlarına, pozisyonlarına, çevreleri ile olan ilişkilerine, misyon, vizyon, ve temel değerlerine bağlı olarak kendilerine özgü stratejiler oluşturmalıdır. " diyerek Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi çalışma konuları ve Süreç Yönetimi aşamalarından bahsetti.

Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Reyhan ATA 'EYS Kurulum Aşamaları, Entegre Yönetim Sistemi Kurma' konularına değindi. Bu kapsamda ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) belgeleri ve YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) izleme ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgiler vererek sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantı karşılıklı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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