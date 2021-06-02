Üniversitemizde "Dünya Çocuk Günü" Kutlandı
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Üniversitemizde "Dünya Çocuk Günü" Kutlandı

Üniversitemizde 'Dünya Çocuk Günü' Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığınca düzenlenen "Anayurt-Atayurt Sağlık Köprüsü" kapsamında Türkiye'nin önemli üniversitelerinden çeşitli branşlarda Türkistan'a gönderilen tıp hocalarımızdan eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığınca düzenlenen "Anayurt-Atayurt Sağlık Köprüsü" kapsamında Türkiye'nin önemli üniversitelerinden çeşitli branşlarda Türkistan'a gönderilen tıp hocalarımızdan eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun, 1 Haziran 2021 tarihinde "Dünya Çocuk Günü" sebebiyle hastanemizde kayıtlı, doğumsal, nörolojik, komplike çocuk hastaları değerlendirdi.

Ardından Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Op. Dr. Osman Acar ve Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun tarafından çocuklara hediyeler verilip bayramları kutlanarak çocuklar sevindirildi.

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Üniversitemizde 'Dünya Çocuk Günü' Kutlandı

Kaynak: Habermetre

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