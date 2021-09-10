Üniversitemizde 8. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Gerçekleştirildi
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Üniversitemizde 8. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemizde 8. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemizde Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 8. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu gerçekleştirildi.

Üniversitemizde Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 8. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış töreninde, Rize Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç, Ziraat Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman konuşma yaptılar.

Rektörümüz konuşmasında, ülkemizin kendi kendine yeterli olan nadir tarım ülkelerinden birisi olduğunu ancak ülke olarak gelecekte tarım konusunda sorun yaşanılmayacağı anlamında anlaşılmaması gerektiğini ifade ederek dünyayı etkileyen olumsuz şartların ülkemizi de etkilediğini söyledi.

Dünyada iklimlerin değişmesi, gittikçe çölleşme ve erozyonun artması gibi tarımı olumsuz etkileyen unsurların ve hasat sonrası kayıpların hem verimin artırılmasını, hem de elde edilen ürünün muhafazası ile pazarlanmasının önemini kat kat artırdığını hatırlatan Rektörümüz, bunun yanında üretim ve tüketim zincirinde ortaya çıkan ürün kayıplarının en aza indirilmesi ile milli servet kaybının azalacağını, daha fazla ve daha kaliteli ürün tüketime ve ihracata sunulacağını belirtti.

Konuşmasının son bölümünde ise programın oluşmasında katkıda bulunanlara, sempozyum süresince faydalı bildiriler sunacak olan bilim adamlarına ve sempozyuma katılanlara teşekkür etti.

3 gün süren ve 26 farklı üniversite ile Tarım ve Orman Bakanlığının 7 farklı Araştırma Enstitüsü'nden toplamda 65 bilim insanının bildiri sunduğu sempozyumda, konunun uzmanları tarafından bahçe ürünlerinde hasat ve hasat sonrası süreçler, ürünlerin muhafazası, bu konulardaki son gelişmeler ile kullanılabilecek son teknolojiler ve pazarlama sorunları tartışıldı, konuyla ilgili sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri paylaşıldı.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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