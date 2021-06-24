Üniversitemizde 2021 Yılının İlk Meyok Toplantısı Yapıldı 01-02-2021
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Üniversitemizde 2021 Yılının İlk Meyok Toplantısı Yapıldı 01-02-2021

Üniversitemizde 2021 Yılının İlk Meyok Toplantısı Yapıldı 01-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün (MEYOK) 2021 yılı ilk toplantısı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in katılımı ile çevrimiçi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün (MEYOK) 2021 yılı ilk toplantısı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in katılımı ile çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcıları MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Bülent EKER ve Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI da katıldı.

Toplantıda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ve Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Müdürlerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemizde 2021 Yılının İlk Meyok Toplantısı Yapıldı 01-02-2021 - Haberler
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