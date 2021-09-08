Üniversitemizde 2. Uluslararası Otomotiv Bilimi ve Teknolojisi Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından 2. Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Bilimi ve Teknolojisi Sempozyumu düzenlendi.

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından 2. Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Bilimi ve Teknolojisi Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli, öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Taşkent Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyum 8 Eylül'de açılış konuşmaları ile başladı. Fakülte Öğretim Üyesi ve Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. H. Serdar Yücesu açılış konuşmasında sempozyumun otomotiv alanında araştırma geliştirme çalışmaları yapan akademisyenleri, mühendisleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek alandaki son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tartışılmasını, değerlendirilmesini ve iş birliği fırsatları oluşturulmasını amaçladığını söyledi.

Prof. Dr. H. Serdar Yücesu'nun konuşmasının ardından Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli'nin açılış konuşmasına geçildi. Prof. Dr. Süleyman Tekeli konuşmasında otomotiv sektörünün dünya ekonomisi bakımından taşıdığı önemden bahsetti. Fakültede verilen eğitim hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Süleyman Tekeli, sempozyumun sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise otomotiv sektörünün yazılım, elektrik-elektronik, malzeme, imalat gibi farklı mühendislik dallarının birlikte çalıştığı disiplinler arası bir alan olduğunu söyledi. Otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, "Bu sektör uzun yıllardır ülkemiz ihracatında birinci sırada yer almaktadır. Gelecekte de birinciliğini koruyacak gibi gözükmektedir. Gerek ana sanayii, gerekse yan sanayii ile otomotiv sektörü ülkemizde istihdamda da önemli bir yere sahiptir. Otomotiv sektörü dünya standardında yapmış olduğu üretimler ile yüzden fazla ülkeye ihracat yapmakta ve ekonomiye önemli döviz girdisi sağlamaktadır" dedi

Türkiye'de otomotiv eğitiminin ilk olarak 1946 yılında Üniversitemiz yerleşkesinde başladığına değinen Prof. Dr. Musa Yıldız, otomotiv mühendisliği eğitimi konusunda Üniversitemizin Türkiye'de önde gelen üniversitelerden biri olduğunu vurguladı. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasını sempozyumun başarılı geçmesini dileyerek tamamladı.

8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyuma ülkemizden ve yurtdışından 149 kişi, sektörden ise 8 firma katılırken, 94 bildiri sunulacak.

Kaynak: Habermetre