Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap Tanıtıldı
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Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap Tanıtıldı

Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap Tanıtıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap TanıtıldıVali Mustafa Tutulmaz, ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasında, yatırım, üretim ve istihdam da önemli bir rol oynayacak olan Filyos vadisi projesine bilimsel katkı sunmak amacıyla üniversitemizce...

Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap TanıtıldıVali Mustafa Tutulmaz, ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasında, yatırım, üretim ve istihdam da önemli bir rol oynayacak olan Filyos vadisi projesine bilimsel katkı sunmak amacıyla üniversitemizce düzenlenen çalıştayın sonuçlarının yansıtıldığı kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

Kaynak: Habermetre

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