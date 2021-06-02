Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap Tanıtıldı

Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap TanıtıldıVali Mustafa Tutulmaz, ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasında, yatırım, üretim ve istihdam da önemli bir rol oynayacak olan Filyos vadisi projesine bilimsel katkı sunmak amacıyla üniversitemizce...