Üniversitemiz ve Mingeçevir Devlet Üniversitesi İş Birliği ile "Karabağ Zaferi'nin 1. Yıldönümü" Konulu Panel Düzenlendi

Gazi Üniversitesi ve Mingeçevir Devlet Üniversitesi iş birliği ile 8 Kasım Zafer Bayramı etkinliği kapsamında "Karabağ Zaferi'nin 1. Yıldönümü" konulu panel çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ve Mingeçevir Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Şahin Bayramov'un yaptığı panelin oturum başkanlığını Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak üstlendi. Panele konuşmacı olarak Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Yel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Mingeçevir Devlet Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nizami Zeynalov ve Doç. Dr. Esmira Ceferova katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız açılış konuşmasına, "Büyük zaferin birinci yıldönümünde Azerbaycan halkının Zafer Bayramı'nı canı gönülden kutlar, vatan yolunda şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımıza yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerim" diyerek başladı. Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümünde Azerbaycan halkının yanında olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Musa Yıldız, "Gazi Üniversitesi olarak can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Bütün akademik ve idari kadromuzla Azerbaycan'ın üniversitelerine her zaman destek vermeye hazırız. Halen ikisi Mingeçevir Üniversitesinde, ikisi de Azerbaycan Teknik Üniversitesinde olmak üzere 4 profesör arkadaşımız fiilen Azerbaycan da görev yapmaktadır. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğunda en iyi akademisyenlerimizi Azerbaycan'a göndermeye hazırız" dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Mingeçevir Üniversitesi Rektörü Dr. Şahin Bayramov'a, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımlarından dolayı panelistlere teşekkür etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasını "Azerbaycan halkına kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum" diyerek tamamladı.

Mingeçevir Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Şahin Bayramov ise bu programın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a, katılımlarından dolayı da panelistlere teşekkür etti. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa dileyen Dr. Şahin Bayramov, "Karabağ zaferi Türk'ün gücünü dünyaya göstermiş oldu" diye konuştu.

Dr. Şahin Bayramov'un konuşmasının ardından Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Yel "Şuşa Beyannamesinin Tarihsel Arka Planı", Mingeçevir Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nizami Zeynalov "Bölgenin Jeopolitik Durumunu Değiştiren Tarihi Zafer", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl "İkinci Karabağ Savaşında Zaferi Sağlayan Faktörler ve Sonuçları", Mingeçevir Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esmira Ceferova "Güney Kafkasya'da Sonsuz Barış, Güvenlik ve Kapsamlı Gelişme Beklentileri" konularında sunumda bulundular.

Sunumların ardından panel soru-cevap kısmıyla sona erdi.

