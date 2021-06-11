Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesine Tübitak'tan Destek

Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesine TÜBİTAK'tan Destek Üniversitemiz ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış oldukları;

Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projesine TÜBİTAK'tan Destek Üniversitemiz ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlamış oldukları; "Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 çağrı dönemi kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Üniversitemiz Buharkent MYO Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir'in yürütücü olduğu projenin ekibinde, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Durmuşkahya, Öğretmen Umut Işık ve Göktül Akpınar'dan oluşuyor.

Proje kapsamında, biyolojik zenginliğimizin önemli bir bölümünü oluşturan endemik bitkilerin ve Aydın'ın simge bitkilerinden biri olan tüllüşahın (Tüllüşah, Aydın Gaşağı) tanıtılacağını belirten Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir, "Proje, Aydın ili nitelikli liseler kapsamındaki 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlandı. Projede toplam 22 akademisyen ve uzman, 13 de proje ekibi olmak üzere toplam 25 kişi görev alacak. Projede yer alacak eğitmenler proje konularına uygun olacak şekilde, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, konularında deneyimli eğitmenlerden seçildi. " dedi.

Projenin Hedefi Doğaya Duyarlı Bireyler Yetiştirilmesi

Proje sürecinde teorik ve uygulamalı eğitimler olmak üzere toplam 23 etkinliğin planlandığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir, "Proje; ADÜ Botanik Bahçesi, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kuşadası Yaylaköy ziyaretlerini içeren arazi çalışmalarını içeriyor. Ayrıca drama ve sanat etkinlikleri, web teknolojileri ile öğrenme uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen projede temel hedefimiz doğaya duyarlı bireylerin yetiştirilmesi. " dedi.

Proje paydaşları olarak Üniversitemiz ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra Aydın Valiliği, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, tvDEN Televizyonu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Kuşadası Belediyesi yer alıyor. Eğitim, 5 günlük 2 grup şeklinde, 16-20 Ağustos ve 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

TÜBİTAK tarafından ilk defa 2019 yılı çağrı programı kapsamında desteklenen ve 2020 Ağustos ayında gerçekleştirilen eğitim programında 48 katılımcı eğitim almış ve proje başarıyla tamamlanmıştı. Eğitim basında da geniş yer bulmuştu.

Proje ile ilgili detaylı bilgiler www. tulusah. com adresinde bulunabilir.

Kaynak: Habermetre