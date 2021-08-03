Üniversitemiz, Ukrayna'nın Önde Gelen Devlet Üniversitelerinden Kiev Politeknik Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı
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Üniversitemiz, Ukrayna'nın Önde Gelen Devlet Üniversitelerinden Kiev Politeknik Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Üniversitemiz, Ukrayna'nın Önde Gelen Devlet Üniversitelerinden Kiev Politeknik Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı
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Üniversitemiz, Ukrayna'nın önde gelen devlet üniversitelerinden Kiev Politeknik Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak program açma ve araştırma çalışma konularını içeren bir işbirliği protokolü 07 Temmuz 2021 tarihinde imzaladı.

Üniversitemiz, Ukrayna'nın önde gelen devlet üniversitelerinden Kiev Politeknik Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak program açma ve araştırma çalışma konularını içeren bir işbirliği protokolü 07 Temmuz 2021 tarihinde imzaladı.

Bu çerçevede fakültemizi ziyaret eden Kültürlerarası ve Medya İletişimi Departmanı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Olena Goroshko akademik kadromuza tanıtım yaparak yapılabilecek ortak çalışmalar konusunu değerlendirdi. Davette konuşma yapan fakülte dekanımız Prof. Dr. Can Bilgili, akademik olarak uluslararası çalışmalara önem verdiklerinin altını çizdi ve öğrencilerin yeni gelecekte uluslararası iş dünyasına hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz, Ukrayna'nın Önde Gelen Devlet Üniversitelerinden Kiev Politeknik Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı - Haberler
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