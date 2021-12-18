Üniversitemiz UI GreenMetric Sıralamasında "Dünyanın En İyileri" Arasında

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı.

Üniversitemiz, 956 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 360. sırada; Türkiye üniversiteleri arasında sıralamaya giren 71 üniversite içerisinde 23. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında Üniversitemiz geçtiğimiz yıldan bu yana sıralamasını 408'ten 360'a yükseltti.

Geçtiğimiz yıl toplam puanı 5bin 550 olan Üniversitemiz, 2021 yılında 6bin 300 puana ulaştı. Bununla birlikte puanını Yapı ve Altyapı kategorisinde 700'den 1025'e, Atık kategorisinde 825'ten 1125'e, Su kategorisinde 250'den 450'ye, Ulaşım kategorisinde 1125'ten 1175'e, Eğitim ve Araştırma kategorisinde ise 1250'den 1400'e yükseltti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ilimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Bu alanda önemli başarılara imza atan Üniversitemiz, öğrencilerine ve personeline yaşanılabilir ortamlar sunmak için yeşil kampüs, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamalarının sayısını ve kalitesini her geçen gün arttırıyor. Üniversitemizin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerine yesilkampus. mu. edu. tr/ adresinden erişilebilir.

UI GreenMetric Overall Rankings 2021 Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü Tanıtım Filmi

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