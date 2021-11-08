Üniversitemiz Türkiye'de 15. Oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/1. Dönem sonuçlarını açıklandı.

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya göre, Üniversitemiz TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edilen 20 projesiyle Bölgemizde yine 1. Türkiye'de ise 15. sırada olmayı başardı.

Üniversitemizde "Sürdürülebilir Gelişim" ve "Proje Tabanlı Öğrenme" hedefleriyle devam eden çalışmalar önemli başarıları beraberinde getiriyor. Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla 'Proje Hazırlama ve Yönetme' eğitimlerinin verildiği Üniversitemizde, öğrenciler de başarılarıyla öne çıkıyor. Bu doğrultuda TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 2021/1. Dönem sonuçlarına göre Devlet ve Vakıf dahil 136 üniversitenin en az bir projesi desteklenmiştir. Diğer üniversitelerin ise herhangi bir projesi desteklenmeye değer bulunmamıştır. En az bir projesi desteklenen 136 üniversite içerisinde 43 projeyle en fazla başvuru yapan sekizinci yükseköğretim kurumu olan Üniversitemizin 20 projesi desteklendi. Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, söz konusu çağrı döneminde, kendisinden çok önce kurulmuş olan birçok eski ve köklü üniversiteyi geride bırakarak TÜBİTAK tarafından projesi desteklenen 136 üniversite arasında en çok projesi desteklenen 15. üniversite oldu ve bölge üniversiteleri içerisinde birinciliğini koruyarak başarı sağlamaya devam etti.

"Sürdürülebilir bir gelişim ile Üniversitemizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz"

Henüz on beş yıllık bir üniversite olmamıza rağmen eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme altyapısı, akademik kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi birçok alanda bizden çok daha önce kurulmuş olan üniversiteleri geride bırakarak önemli başarılar elde ettiğimizi ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, yönetim olarak ar-geye verdikleri önem ile proje hazırlama ve geliştirme kültürünün tabana yayılması doğrultusunda belirli periyotlarla verilen eğitimlerin elde edilen başarılarda önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ayrıca Rektörümüz, sürdürülebilir bir gelişim ile Üniversitemizin geleceğine değer katmaya devam etmeyi hedeflediklerini de kaydetti.

"Proje hazırlama ve geliştirme kültürünü benimsiyoruz"

Sonuçların açıklanması üzerine mutluluğunu dile getiren Rektörümüz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak proje hazırlama ve geliştirme kültürünü benimsediklerini, bu doğrultuda gerek öğrenciler gerekse akademisyenlerin her zaman yanında olduklarını ve destek verdiklerini belirterek ülkemizin kalkınmasında itici güç olarak görülen üniversitelerin büyük sorumluluk taşıdıklarını ve Üniversitemizin de bu bilinç içerisinde çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Üniversitemizin bu başarıyı yakalamasında katkısı olan başta öğrencilerimiz olmak üzere onları bu süreçte destekleyen ve projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerimiz ile ilgili birimlerin yöneticilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Not: Desteklenen Projelere https://www. tubitak. gov. tr/sites/default/files/4000/2209-a_2021-1_sonuclar_05. 11. 2021. pdf linki üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

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