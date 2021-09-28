Üniversitemiz Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Üniversitemiz Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

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Üniversitemiz Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Üniversitemiz Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez (TÜRKDAM) Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Üniversitemiz Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez (TÜRKDAM) Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru ile Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin, Prof. Dr. Türker Eroğlu, Prof. Dr. Barış Karaelma ve Prof. Dr. Hüseyin Elmas yer aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, nazik ziyaretlerinden dolayı Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru'ya ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

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Haber: Üniversitemiz Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
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