Üniversitemiz "Temiz Çevre Yeşil Giresun" Etkinliğine Katıldı

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Valisi Sn. Enver Ünlü'nün talimatıyla, Giresun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, 6 Kasım Cumartesi günü Alucra İlçesi Çakrak Köyüne bağlı Çıkrık Kapı mevkiindeki obalarda "Temiz Çevre Yeşil Giresun" sloganı ile çevre farkındalığının artırılması ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hüseyin Peker, Çevre Sorunları Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Çevre Topluluğu akademik danışmanı Doç. Dr. Özlem Tunç Dede ve Çevre Topluluğu öğrencilerinin yer aldığı etkinliğe; Alucra Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği ile Çakrak Köyü halkı ve Kızılay gönüllüleri de katıldı.

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