Üniversitemiz Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 9. Dönem Mezunlarını Verdi

Üniversitemiz Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan 180 hekim adayı için mezuniyet töreni düzenledi.

Üniversitemiz Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan 180 hekim adayı için mezuniyet töreni düzenledi.

Tayfur Sökmen Kampüsü Amfi Tiyatro Alanında düzenlenen törene Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Yusuf Önlen, Prof. Dr. Fatih Sakin, fakülte dekanları, akademisyenler ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören dönem birincisi Derencan Ateş'in konuşması ile başladı. Derencan Ateş yaptığı konuşmada zorlu ve yorucu geçen eğitim ve öğretim sürecinde kendisine destek olan ailesine ve hocalarına teşekkür etti.

Ceren Can Ateş'ten sonra kürsüye gelen Rektör Yardımcısı ve Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Yusuf Önlen hekimlik mesleğinin alçak gönüllülük, samimiyet ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi. Önlen konuşmasını, 180 öğrenciyi mezun ederken kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür ederek sonlandırdı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya yaptığı konuşmada hekimlik mesleğinin zor bir meslek olduğunu, bu mesleğin getirdiği zorluklara katlanılmadığı takdirde hekimlik mesleğini yapmada büyük zorluklar yaşanacağını belirtti. Öğrencilere seslenen Rektör Kaya, genç hekimlerin meslek hayatları boyunca okumayı bırakmamaları gerektiğini, literatürü takip edip, kongre, sempozyum ve konferanslara katılarak sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini ve yenilemelerini tavsiye etti.

Tören dönem birincisi Derencan Ateş'in mezuniyet kütüğünü dönem levhasının çakması ile devam etti.

Prof. Dr. Yusuf Önlen'in yaptırdığı Hipokrat yemini ve sonrasında öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: Habermetre