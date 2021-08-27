Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu Oldu

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Enbiya Taha Biçer, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında, 87 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu.

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Enbiya Taha Biçer, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında, 87 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu.

Elde ettiği birincilikle altın madalyaya uzanan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Enbiya Taha Biçer, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Avrupa Şampiyonu olan Üniversitemiz öğrencisi Enbiya Taha Biçer'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre