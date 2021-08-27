Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu Oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu Oldu

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Enbiya Taha Biçer, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında, 87 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu.

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Enbiya Taha Biçer, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında, 87 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu.

Elde ettiği birincilikle altın madalyaya uzanan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Enbiya Taha Biçer, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Avrupa Şampiyonu olan Üniversitemiz öğrencisi Enbiya Taha Biçer'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Aleyna Tilki Demet Akalın Metin Çekmez
Spor Marcao Sergen Yalçın Enner Valencia Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu Oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:02:27. #1.15#

title