Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Konferansları "Kadın ve Egzersiz-Kadın Sporcu Üçlemesi" Konu Başlığıyla Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi ile Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kadın ve Egzersiz-Kadın Sporcu Üçlemesi" konulu Konferans gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yıldız'ın yaptığı Konferansa; konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yıldız, katılımcıları selamladıktan sonra Prof. Dr. Selda Bereket Yücel hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Selda Bereket Yücel konuşmasında, "Kadın sporcularda spora başlama yaşı küçüldü. Küçük yaşta ağır antrenman yükü altına giren sporcuların birtakım güçlüklerle karşılaşması üzerine bazı spor federasyonları sporcu alımı için en az 14 yaş kriterini uygulamaktadır" dedi.

Yoğun antrenman programlarının uygulanmasına rağmen düşük enerji alımının "Kadın Sporcu Üçlemesi"ne yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Bereket Yücel, bu patolojik süreçlerden erkek sporcuların da etkilendiğinin düşünülmesi üzerine 2005 yılından itibaren adının "Sporda Bağıl Enerji Eksikliği/RED-S" olarak değiştirildiğini ifade etti. Alınan enerji miktarının harcanan enerji miktarından az olması durumunda düşük enerji dengesinin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Bereket Yücel, bu durumun vücudun dengesini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Bazı spor branşlarının getirdiği düşük kilo baskısı ve sadece zayıf olmanın iyi ve güzel olduğunu vurgulayarak sosyal baskının ortaya çıkarabileceği hastalıklara değinen Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, bu durumun sporcu sağlığını ve performansını etkilediğine dikkat çekti. Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, "Bu konferansta bulunmamda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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