Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ömeroğlu, Fahri Profesör Unvanı Aldı
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ömeroğlu, Fahri Profesör Unvanı AldıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ömeroğlu'na Kırgızistan Uluslararası Aytmatov Akademisi tarafından fahri profesörlük unvanı verildi.
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ömeroğlu, Fahri Profesör Unvanı Aldı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ömeroğlu'na Kırgızistan Uluslararası Aytmatov Akademisi tarafından fahri profesörlük unvanı verildi.
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ömeroğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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