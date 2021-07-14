Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 01-04-2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 01-04-2021

Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 01-04-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bayram BAŞELMA, Edirne AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ayhan DİNÇ ve beraberindeki Edirneli iş insanları Raif KARŞI ile Yakup NİŞ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bayram BAŞELMA, Edirne AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ayhan DİNÇ ve beraberindeki Edirneli iş insanları Raif KARŞI ile Yakup NİŞ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bayram BAŞELMA, Üniversitemizin varlığının Tekirdağ için büyük bir değer olduğunu belirterek Rektör ŞAHİN'e çalışmalarında başarılar diledi. Ayhan DİNÇ ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bölgeye katkılarını takip ve takdir ettiklerini belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, hemşerilerimizin teveccühünün kendileri için motive edici güç olduğunu söyledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu İlyas Tetik Kaan Yıldırım
Spor Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 01-04-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 07:14:07. #1.14#

title