Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 01-04-2021

AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bayram BAŞELMA, Edirne AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ayhan DİNÇ ve beraberindeki Edirneli iş insanları Raif KARŞI ile Yakup NİŞ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bayram BAŞELMA, Edirne AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ayhan DİNÇ ve beraberindeki Edirneli iş insanları Raif KARŞI ile Yakup NİŞ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bayram BAŞELMA, Üniversitemizin varlığının Tekirdağ için büyük bir değer olduğunu belirterek Rektör ŞAHİN'e çalışmalarında başarılar diledi. Ayhan DİNÇ ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bölgeye katkılarını takip ve takdir ettiklerini belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, hemşerilerimizin teveccühünün kendileri için motive edici güç olduğunu söyledi.

Kaynak: Habermetre