Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni - Haberler
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Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Trakya Üniversitesi Önceki Dönem Rektör Yardımcısı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve halen Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat YURTCAN ile aynı bölümden Doç. Dr. Mustafa KAYA, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Trakya Üniversitesi Önceki Dönem Rektör Yardımcısı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve halen Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat YURTCAN ile aynı bölümden Doç. Dr. Mustafa KAYA, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Murat YURTCAN ve Doç. Dr. Mustafa KAYA'ya teşekkür etti.

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