Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni
Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Akif BİRCAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
TEKİRDAĞ (Habermetre) - Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Akif BİRCAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Mehmet Akif BİRCAN'a yeni görevinde başarılar diledi.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet