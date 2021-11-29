Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişlerinden Serhun MISIRLIOĞLU ve Ulaş KIRLI, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne (NKÜTEK) gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ve NKÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, ziyaretlerinden dolayı Serhun MISIRLIOĞLU ve Ulaş KIRLI'ya teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet