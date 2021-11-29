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Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişlerinden Serhun MISIRLIOĞLU ve Ulaş KIRLI, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne (NKÜTEK) gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ve NKÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişlerinden Serhun MISIRLIOĞLU ve Ulaş KIRLI, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne (NKÜTEK) gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ve NKÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, ziyaretlerinden dolayı Serhun MISIRLIOĞLU ve Ulaş KIRLI'ya teşekkür etti.

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