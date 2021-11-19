Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Naile Esra SAKA, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılık görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ziyaretlerinden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Naile Esra SAKA'ya teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Dr. Öğr. Üyesi Naile Esra SAKA, Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e, editörlüğünü yaptığı ve ülkemizin her coğrafi bölgesinde çalışan hekimlerden özenle seçilen 40 kişilik yazar kadrosu ile 40 bölüm içeren, temel tıp bilimi meslektaşlarımıza kaynak niteliğindeki "Adli Tıp ve Adli Bilimlerdeki Klinik Uygulamalara Bakış" isimli kitabını takdim etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet