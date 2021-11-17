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Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

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Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK ve beraberindeki Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK ve beraberindeki Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonunda Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e kitap takdiminde bulundu.

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