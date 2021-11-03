Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran VARMA ve Başkan Yardımcısı Gülden ÇAVDAR UÇAK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran VARMA ise, bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e teşekkür etti.

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