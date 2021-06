Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin Sports Tv'ye Konuk Oldu 17-02-2021

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN Sports TV'de Eren YAZICIOĞLU ve Recep TOSUN'un sunduğu 'Güreş Dünyası' Programına konuk oldu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN Sports TV'de Eren YAZICIOĞLU ve Recep TOSUN'un sunduğu 'Güreş Dünyası' Programına konuk oldu.

Uzaktan bağlantı ile yayına katılan Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Gara'da şehit olan vatandaşlarımızı anarak başladığı konuşmasında "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak spor alanındaki hedefimiz; ata sporumuz olan güreş ve yağlı güreş branşları başta olmak üzere her türlü spor branşında başarılı gençler yetiştirmenin yanında donanımlı ve başarılı Beden Eğitimi Öğretmenlerini ve Spor Yöneticilerini ülkemizin hizmetine kazandırmak adına her türlü çaba ve gayreti göstermektir" şeklinde konuştu.

Rektör ŞAHİN konuşmasında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde derece yapan pehlivanlarımıza müjdeler de verdi: "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak ata sporlarımıza nasıl sahip çıkabiliriz diye düşündük. Tekirdağ'ımızın gururu, bu toprakların evladı olan Hüseyin Alkaya, nam-ı diğer Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan, 1934-1942 yılları arasında üst üste 9 defa, toplamda 13 defa Kırkpınar başpehlivanı olmuş ve bu rekoru daha sonra kırılamamıştır. Cihan pehlivanı lakaplı Hüseyin Pehlivan'ın anısını yaşatmak adına bu yıldan itibaren yağlı güreş branşına gereken önemi ve özeni göstereceğiz. Gelecek nesillere yağlı güreş mirasını aktarmak ve Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın başarılarını anlatmak adına gerekli çalışmaları yapacağız. Tekirdağ'ı tüm dünyaya tanıtan Hüseyin Pehlivan için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavında 'yağlı güreş' için ayıracağımız kontenjanlar ile ilk adımları da atmış olacağız. "

Konuyla ilgili detay da veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza öğrenci alımı her yıl özel yetenek sınavı ile yapılmaktadır. Her bölüm için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen toplam kontenjan; genel kontenjan, milli sporcu kontenjanı, sporcu özgeçmişi kontenjanı, engelli sporcu ve yabancı uyruklu öğrenciler kontenjanı olarak belirlenmektedir. 2021 yılı özel yetenek sınavıyla beraber Yüksekokulumuzda ilk defa Kırkpınar yağlı güreşlerinde derece yapan pehlivanlarımız için de özel yetenek sınavımızda her bölüm için 3, toplamda 6 kontenjan ayıracağız. Burada hem ata sporumuza sahip çıkmayı amaçlıyoruz, hem Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın adını yaşatmak istiyoruz, hem de güreşçilerimizi bir nebze de olsun mutlu etmek istiyoruz. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Hocamıza çok teşekkür ederiz. Bu konuda bizleri tensipleri ile aydınlattı. Tabii ki YÖK Başkanlığına da teşekkür ediyoruz. Yine burada birçok güreş severimiz var. Hayrabolu'dan Merhum Nazmi UZUN Başpehlivan'ın oğlu Ziraat Mühendisi Zekeriya UZUN Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Eren YAZICIOĞLU'nun Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geçen sene pandemi nedeniyle gerçekleşemediğini belirtmesi üzerine Rektör ŞAHİN, Yağlı Güreşlerin bu yıl gerçekleşmesi ümidinde olduklarını belirtti. Ancak Güreş Federasyonu'nun Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Valilikler ve Hıfzı Sıhha Kurullarının önerilerini de dikkate alarak böyle bir karar verebileceğini ifade etti. Temizlik, maske ve mesafe gibi pandemi önlemlerine vatandaşlarımızın mutlaka dikkat edtmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN son olarak, "Eğitim öğretim faaliyetlerine başladığı günden itibaren hem üniversitemizin, hem de bölgemizin spor faaliyetlerine önem veren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, birçok branşta ulusal ve uluslararası başarıyı da üniversitemize ve ülkemize kazandırmanın gururunu yaşamaktadır. Bölgemizde bulunan diğer spor kurum ve kuruluşlarıyla da iletişim içerisinde olması nedeniyle bölge sporuna da önemli katkılar sağlamaktadır. Mart ayı itibarıyla kurulumu gerçekleşecek olan Performans ve Fizyoloji Laboratuvarı Trakya bölgesindeki en kapsamlı Laboratuvarlardan birisi olacağından Tekirdağ ili yanı sıra Trakya genelinde sportif faaliyetlerde bulunan paydaşlarımızı desteklemek ve bölgemizde sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla fiziksel, fizyolojik ve motor performans değerlendirmeleri yaparak bölgemize katkı vermeye devam edecektir. Son olarak da bir başka ata sporumuz olarak okçuluğun geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek. İnşallah önümüzdeki dönemden itibaren BESYO'da Geleneksel Okçuluk ve Modern Okçuluk seçmeli dersleri de vereceğiz. Biz ata sporlarımıza sahip çıktığımız için mutluyuz. Diğer Üniversitelerin de bundan sonraki süreçte bunları hayata geçireceğini tahmin ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre