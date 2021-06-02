Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in 'Miraç Kandili' Mesajı 10-03-2021
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in 'Miraç Kandili' Mesajı 10-03-2021

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in 'Miraç Kandili' Mesajı 10-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V. ) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, insanın gönlünü aydınlatan anlardan biri olması dolayısı ile biz Müslümanlar için ayrı bir değere ve öneme sahiptir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V. ) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, insanın gönlünü aydınlatan anlardan biri olması dolayısı ile biz Müslümanlar için ayrı bir değere ve öneme sahiptir. Bu gece, inananların kendi iç semalarına yolculuk yapmasına ve ortak yüce değerlere ulaşma çabalarının güçlenmesine vesile olmaktadır. Miraç Kandili'nin toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirerek, maneviyatının güç kazandığı Mübarek anlardan biri olarak ülkemize ve dünyamıza iyilik, güzellik ve sağlık getirmesini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimiz ile tüm Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederim.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in 'Miraç Kandili' Mesajı 10-03-2021 - Haberler
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