Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '5 - 20 Ağustos Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Dönemi'nin Başlaması Dolayısıyla Mesajı Yeni

Sevgili Adaylar, Sayın Veliler;Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine girmiş bulunuyoruz.

Sevgili Adaylar, Sayın Veliler;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine girmiş bulunuyoruz. Doğru tercihi yapmak, öğrenim hayatınız boyunca üstesinden geldiğiniz tüm sınavların sonrasında emeklerinizin karşılığını almak hedefiyle atacağınız çok önemli bir adımdır. Çünkü geleceğinizi şekillendirecek bir karardır. Burada gündem sizsiniz. Karakterinize uygun ve severek yapacağınız bir mesleği tercih etmenizi çok önemsiyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ise ulusal ve uluslararası zengin ulaşım seçenekleri sayesinde size çok yakın bir üniversitedir. İstanbul'un yanı başında, Marmara ve Karadeniz'in kıyısında, Avrupa ve Balkanlara giden yolların kesişim noktasındadır. Çorlu ve Çerkezköy gibi Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerini kapsayan şehirler ilimiz Tekirdağ'ın sınırları içerisindedir. Bu sayede üniversite - sanayi işbirliklerimiz artarak gelişmekte; sektör tümleşik eğitim modeliyle staj, işbaşı ve yerinde eğitim olanaklarımız ise mezun olmadan daha kariyer kapılarını sizlere açmaktadır.

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 50'de yer aldık. Trakya'daki üniversiteler içinde bu başarıyı yakalayan tek üniversiteyiz. Uluslararası anlaşmalar ile dahil olduğumuz Erasmus Plus ve Mevlana değişim programlarıyla ise öğrencilerimiz bir dünya üniversitesinde okuduklarını hissediyorlar. Bilimsel etkinliklerimizden başka sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz sayesinde tercihleriniz bizimle doğru olacaktır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, güvenli ve huzurlu bir şehirde Üniversite okumanın yanı sıra uzman akademik kadrosu ile gelişen, ilerleyen ve dinamik bir Üniversitedir. Bizi tercih ederek bu avantajı yakalamanız ümidiyle aileniz ve size başarılı bir yükseköğretim hayatı ve sağlık dolu günler dilerim.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre