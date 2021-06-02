Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in "5 Nisan Avukatlar Günü" Mesajı 04-04-2021
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in "5 Nisan Avukatlar Günü" Mesajı 04-04-2021

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '5 Nisan Avukatlar Günü' Mesajı 04-04-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarihte toplumları oluşturan bireyler, sınırsız ve sorumsuz davranışların zararlarını görerek hukuku tesis etmişlerdir.

Tarihte toplumları oluşturan bireyler, sınırsız ve sorumsuz davranışların zararlarını görerek hukuku tesis etmişlerdir. Çünkü toplumlar nizam ve intizam olmadan kargaşaya ve çöküşe sürüklenirler. Kanun ve düzen olmadan başıbozukluk ve zorbalık her yere sirayet edeceğinden, bugün artık en alttan en üste kadar tüm toplumsal yapılar belli bir hukuki sisteme sahiptir. Herkes tarafından hukukun üstünlüğünün kabulü gerçekleştiğinde ise vicdanlardaki adalet "Mülkün Temeli" olarak hayat bulacaktır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak, bu yıl ilk defa kapılarını açan Hukuk Fakültemize olan yoğun ilgi dolayısıyla bu uğurda umutla dolduk. Bu düşüncelerle, başta Avukatlar olmak üzere tüm hukuk çalışanlarının ve Aziz Milletimizin '5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarım.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in "5 Nisan Avukatlar Günü" Mesajı 04-04-2021 - Haberler
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