Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "24 Kasım Öğretmenler Günü" Mesajı 23-11-2021

Ahlaki terbiye ve vicdani değerlerle donatılarak eğitilmiş bir insanın, tüm dünyayı iyiye ve güzele doğru dönüştürme kudretine sahip olabileceğini en iyi bilenler öğretmenlerdir. Öğretmenlik bundan dolayı ulvÃ® bir meslektir. Geleceğe yapılacak en büyük yatırım ise öğretmenlerimizin iyi ahlaklı, insana ve emeğe saygılı, başkasının hakkını gözeten ve koruyan, araştıran, okuyan, hayatı seven nesiller yetiştirmeleri olacaktır. Aziz Milletimizin ve tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yÃ¢d ediyor; hayatına devam etmekte olan öğretmenlerimize de sağlıklı ve güzel günler diliyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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