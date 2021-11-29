Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "24 Kasım Öğretmenler Günü" Mesajı 23-11-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "24 Kasım Öğretmenler Günü" Mesajı 23-11-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in

Ahlaki terbiye ve vicdani değerlerle donatılarak eğitilmiş bir insanın, tüm dünyayı iyiye ve güzele doğru dönüştürme kudretine sahip olabileceğini en iyi bilenler öğretmenlerdir.

Ahlaki terbiye ve vicdani değerlerle donatılarak eğitilmiş bir insanın, tüm dünyayı iyiye ve güzele doğru dönüştürme kudretine sahip olabileceğini en iyi bilenler öğretmenlerdir. Öğretmenlik bundan dolayı ulvÃ® bir meslektir. Geleceğe yapılacak en büyük yatırım ise öğretmenlerimizin iyi ahlaklı, insana ve emeğe saygılı, başkasının hakkını gözeten ve koruyan, araştıran, okuyan, hayatı seven nesiller yetiştirmeleri olacaktır. Aziz Milletimizin ve tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yÃ¢d ediyor; hayatına devam etmekte olan öğretmenlerimize de sağlıklı ve güzel günler diliyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title