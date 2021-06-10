Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '2020-2021 Bahar Yarı Yılı'nın Başlaması Dolayısıyla Mesajı 01-03-2021
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '2020-2021 Bahar Yarı Yılı'nın Başlaması Dolayısıyla Mesajı 01-03-2021

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '2020-2021 Bahar Yarı Yılı'nın Başlaması Dolayısıyla Mesajı 01-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Eğitim ve öğretim hayatımızda yeni bir dönem olan '2020-2021 Bahar Yarı Yılını' heyecan ve coşkuyla hep birlikte karşılıyoruz.

Eğitim ve öğretim hayatımızda yeni bir dönem olan '2020-2021 Bahar Yarı Yılını' heyecan ve coşkuyla hep birlikte karşılıyoruz. Maruz kaldığımız pandemi koşullarında, aramıza mesafeler girse de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bir parçası olan ve Üniversitemizden kendine değer katan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte, başarılı uzaktan eğitim uygulamalarımız ile sınırlar ötesine dahi ulaşıyoruz. Çünkü sağlığınız bizim için çok önemli. Sorumlu ve bilinçli bireyler olarak lütfen 'Maske-Mesafe-Temizlik' kuralına uyunuz. Geleceğiniz için tercih ettiğiniz Üniversiteniz, sadece bilgi alışverişi yapılan bir yer değildir; güzel davranış ve sağlam karakter inşası için de önemlidir. Değerlerimizin yerine, popüler mecralarda sunulan sahte hazlara ve içi boş içeriklere yönelmeyiniz. Çünkü yanlış öğrenilen her şey, kendinden sonraki kuşakları da etkilemektedir ve gelecek bugün yapılanlar üzerine inşa edilmektedir. Araştıran ve merak eden genç beyinler olarak başarınıza kalite katın ki adınız yaşasın; vatanımız, milletimiz ve insanlık yükselsin. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni dönemin başta tüm meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz ve değerli aileleri olmak üzere, hemşerilerimize ve Aziz Milletimize hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '2020-2021 Bahar Yarı Yılı'nın Başlaması Dolayısıyla Mesajı 01-03-2021 - Haberler
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