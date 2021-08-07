Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' Mesajı 01-04-2021
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' Mesajı 01-04-2021

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' Mesajı 01-04-2021
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Nisan ayının Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan tarihinin ise 'Otizm Farkındalık Günü' olarak değerlendirilmesi, otizmli bireylerin toplumumuzun bir parçası olduğunu bize bir kez daha hatırlatmaktadır.

Nisan ayının Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan tarihinin ise 'Otizm Farkındalık Günü' olarak değerlendirilmesi, otizmli bireylerin toplumumuzun bir parçası olduğunu bize bir kez daha hatırlatmaktadır. Toplumsal hayata dahil olma hususunda otizmli bireyler yatkınlık gösterirlerken, onları toplum dışına iterek ötekileştirmemeliyiz. Bu zaten vicdanlara sığmaz. Onların günlük hayata katılmalarını sağladıkça, toplumlar da zenginleşmektedir. Özellikle bu konuda farkındalık yaratmak çok önemlidir. Engelsiz bir toplumsal hayat inşasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de kurumsal sorumluluklarını gerek ödüllü kampüsü, gerekse yıl içinde gerçekleştirdiği farkındalık faaliyetleriyle hissettirmektedir. Toplumumuzda ve tüm dünyada istenen bilinç ve farkındalığı yaratması ümidiyle, herkesin Otizm Farkındalık Günü'nü kutlar; sağlık ve mutluluk dolu yarınlar dilerim.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' Mesajı 01-04-2021 - Haberler
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