Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '17 Ağustos Depremi' Anma Mesajı 16-08-2021
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '17 Ağustos Depremi' Anma Mesajı 16-08-2021

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '17 Ağustos Depremi' Anma Mesajı 16-08-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

17 Ağustos Depremi diye hatırladığımız, acıları ve kayıplarını her yıl andığımız büyük felaketin bize öğrettiği "Deprem Öldürmez, Tedbirsizlik Öldürür" gerçeği idi.

17 Ağustos Depremi diye hatırladığımız, acıları ve kayıplarını her yıl andığımız büyük felaketin bize öğrettiği "Deprem Öldürmez, Tedbirsizlik Öldürür" gerçeği idi. Bir doğa olayına bağlı olsa da insan hatalarından kaynaklanan ve geniş bir coğrafyada yaşanan bu yıkım, tedbirsizlik ve ihmalin sonucunu tüm ülkeye acı bir şekilde yaşatmıştı. Sonrasında Türkiye, depreme karşı alınan önlemler hususunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de bir eğitim ve öğretim kurumu olarak hayata geçirdiği deprem bilinçlendirme çalışmaları ile bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmektedir. Ancak, ülkemizin önemli fay hatlarının geçtiği Marmara gibi bir bölgede yaşayan Tekirdağlılar olarak hepimiz deprem tehlikesini önemsemeli, yaptığımız binalarda tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu vesile ile 17 Ağustos depreminde ve son dönemde yaşanan sel ve yangın felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılara ve tüm afetzedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık dolu günler temennisiyle Aziz Milletimizi deprem tehlikesine ve tüm afetlere karşı gerekli tedbirleri almaya bir kez daha davet ediyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '17 Ağustos Depremi' Anma Mesajı 16-08-2021 - Haberler
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