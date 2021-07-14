Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı Yeni

Kurulduğu günden bu yana devletimizi ele geçirip güzel ülkemizi boyunduruk altına almak isteyenler hep var olmuştur.

Kurulduğu günden bu yana devletimizi ele geçirip güzel ülkemizi boyunduruk altına almak isteyenler hep var olmuştur. Ancak '15 Temmuz' gecesi açığa çıkan bu kötü niyet, gerçekleştirdiği meşum eylemlerle insanımızın canına kastetmiş; Gazi Meclisimize saldırarak, aslında Milli İradeyi hedef aldığını göstermiştir. '15 Temmuz', kahramanları ile bugün artık Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tarihimizde dev bir abideye dönüşmüştür. Aziz Milletimiz, o gece Milli İradesine sahip çıkarak bu ülkenin ve bu milletin kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Geleceğimizle oyun oynamak isteyenlere gereken karşılık, meydanlarda tutulan 'Demokrasi Nöbetleri' ile de verilmiştir. Bu düşüncelerle, başta '15 Temmuz' şehitlerimiz olmak üzere vatan ve millet yolunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatına devam etmekte olan gazilerimize de acil şifalar ve sağlıklı günler diliyor, kahraman gazilerimiz ve şehit ailelerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre