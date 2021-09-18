Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Kanser Haftası' Dolayısıyla Mesajı 02-04-2021 - Haberler
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Kanser Haftası' Dolayısıyla Mesajı 02-04-2021

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Kanser Haftası' Dolayısıyla Mesajı 02-04-2021

Her yaşta görülebilen kanser hastalığı, günümüzde sosyal ve ekonomik yönleri de dahil olmak üzere dünya çapında en önemli sağlık sorunlarından biridir.

Her yaşta görülebilen kanser hastalığı, günümüzde sosyal ve ekonomik yönleri de dahil olmak üzere dünya çapında en önemli sağlık sorunlarından biridir. Kanseri yenmek için erken teşhis çok önemlidir. Toplumumuzun kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için kutlanan 'Kanser Haftası'nda herkes kanserle mücadele için harekete geçmeye ve kansere yakalananlara karşı duyarlı davranmaya davet edilmektedir. Çünkü kansere yakalanan insanları etkileyen en büyük sorun umutsuzluk ve dışlanmışlıktır. Tütün, alkol, obezite ve hareketsizlik gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durarak, kansere yakalanma riskini azaltabilir ve sağlığımızı koruyabiliriz. Bu düşüncelerle Kanser Haftası'nda tüm kanser hastalarına acil şifalar, umut, sabır ve gayret temenni ediyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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Haber: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Kanser Haftası' Dolayısıyla Mesajı 02-04-2021 - Haberler
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