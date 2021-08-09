Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "Muharrem Ayının Başlangıcı ve Hicri Yılbaşı" Dolayısıyla Mesajı Yeni
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "Muharrem Ayının Başlangıcı ve Hicri Yılbaşı" Dolayısıyla Mesajı Yeni

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Muharrem Ayının Başlangıcı ve Hicri Yılbaşı' Dolayısıyla Mesajı Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir Muharrem ayına daha ulaşmanın kıvancını hissetmekteyiz.

Bir Muharrem ayına daha ulaşmanın kıvancını hissetmekteyiz. Mübarek Muharrem ayı, rahmet ve feyzin artarak çoğaldığı bir aydır. İslam Alemi olarak bu ayda Hicret, Aşure Günü ve Kerbela gibi ortak değerlerimizi idrak edeceğiz. Özellikle Aşure Günü, kültürümüzde bolluk ve bereketin simgesi kabul edilir. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Muharrem ayının başlangıcı aynı zamanda Hicri takvimde de yılbaşıdır. Bu mübarek ayın hürmetine iyilik ve huzurun, sevgi ve saygının tüm dünyada ve gönül coğrafyamızda yeşermesi ve yeryüzüne güzel ahlakın hakim olması temennisiyle Tekirdağlı Hemşerilerimizin, Aziz Milletimiz ile tüm Türk ve İslam Alemi'nin Muharrem ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in "Muharrem Ayının Başlangıcı ve Hicri Yılbaşı" Dolayısıyla Mesajı Yeni - Haberler
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