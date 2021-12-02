Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '03 Aralık Dünya Engelliler Günü' Mesajı Yeni - Haberler
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '03 Aralık Dünya Engelliler Günü' Mesajı Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '03 Aralık Dünya Engelliler Günü' Mesajı Yeni

'Engelsiz Üniversite' ödüllü bir yükseköğretim kurumu olarak, özel bireylerin topluma dahil olabilme çabalarını takdirle karşılıyoruz.

'Engelsiz Üniversite' ödüllü bir yükseköğretim kurumu olarak, özel bireylerin topluma dahil olabilme çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bu noktada farkındalık yaratmanın çok önemli olduğu inancındayız. Çünkü asıl engel düşüncelerdedir ve toplumsal hayatta fiziksel engellerden çok daha kısıtlayıcı rol oynamaktadır. Bir toplum kesimi olarak engellileri dışlamak ve ötekileştirmek ise vicdanları sızlattığı kadar, akıl dışıdır da. Tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlık ve mutluluklar dileklerimle, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, farkındalığı ve toplumsal duyarlılığı artırmasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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