Üniversitemiz Lisansüstü Öğrencilerine YÖK 100/2000 Doktora Bursu Verildi

Üniversitemiz Lisansüstü Öğrencilerine YÖK 100/2000 Doktora Bursu VerildiÜniversitemiz, YÖK 100/2000 Doktora Bursu kapsamında İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı alanında 3 doktora bursu almaya hak kazandı. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak 100/2000 YÖK Doktora Bursu 2021/2022 Güz Dönemi Çağrısına, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında yapmış olduğumuz burs başvuruları, 26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur. Bu kapsamda 3 doktora öğrencimiz Oğuzhan Turhan, Zeynep Yıldız ve Merve Durdu, 100/2000 YÖK Doktora Bursu almaya hak kazanmıştır. Burs kazanan öğrencilerimiz Fen ve Mühendislik Bilimleri başlığı altındaki 47 öncelikli alt alandan biri olan 'deprem çalışmaları' konularında doktora tez çalışmaları yapacaklardır. Üniversitemiz için ilk olma özelliği taşıyan bu başarının önümüzdeki dönemlerde artarak devam etmesini diler, öğrencilerimizi tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de şunları söyledi: "Yeni bir üniversite olarak 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi, bünyesinde açtığı Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemizin her birimine yönelik çalışmaları düzenli bir şekilde devam ettiriyoruz. Yükseköğretim Kurulunun, 100/2000 Doktora Projesi 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için yaptığı çağrı neticesinde Üniversitemiz gerekli başvuruları tamamladı ve destek almaya hak kazandı. Bu desteği ilk defa almamız Üniversitemiz açısından çok değerli. Üniversite olarak ülkemizin 2023 ve ötesi vizyoner hedefleri için çalışmalarımızı hızlandırıp bu projeden daha fazla yararlanacağız. Bu nedenle emeği geçen başta Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğümüz olmak üzere tüm akademisyenlerimize, Üniversitemize bir ilki daha yaşattıkları için teşekkür ediyor, bursu almaya hak kazanan öğrencilerimizi de kutluyorum. "

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