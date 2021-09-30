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Üniversitemiz Koronavirüs Önlemleri Hakkında Önemli Duyuru

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Üniversitemiz Koronavirüs Önlemleri Hakkında Önemli Duyuru

Araştırma MerkezleriÜniversitemiz Koronavirüs Önlemleri Hakkında Önemli Duyuru04 Ekim 2021 tarihinde derslere başlayacak olmamız ve ilk haftalarda kampüs girişinde yoğunluk yaşanmaması için, aşağıda belirtilen kuralların uygulama tarihi 18 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir.

Araştırma Merkezleri

Üniversitemiz Koronavirüs Önlemleri Hakkında Önemli Duyuru

04 Ekim 2021 tarihinde derslere başlayacak olmamız ve ilk haftalarda kampüs girişinde yoğunluk yaşanmaması için, aşağıda belirtilen kuralların uygulama tarihi 18 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar öğrencilerimiz Hes kodu ile kampüse giriş yapabilecektir.

HES Kodunu https://sql. cankaya. edu. tr/ adresine henüz girmemiş olan öğrencilerimizin 18 Ekim 2021 tarihine kadar girmesi önem arz etmektedir. HES Kodunu girmeyen öğrencilerin HES bilgileri öğrenci kimlik kartlarıyla eşleştirilemeyeceği için kampüse alınmaları mümkün olamayacaktır.

HES Kodu kontrolünün hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için öğrencilerin ekteki resimde göründüğü gibi HES uygulamasından gerekli izinlerin verilmiş olması gerekmektedir. Resim için tıklayınız.

Hijyen, maske ve mesafeye dikkat etmeyi sürdüreceğimiz bu yeni dönemde kampüsümüzün tüm kapalı alanlarında maske takılması zorunludur.

18 Ekim 2021 tarihinden sonra kampüs girişlerinde aşağıda belirtilen kurallar uygulanacaktır.

En az iki doz aşının tamamlanmış olması ve üzerinden en az 15 gün geçmiş olması, veya

Bu şartı sağlayamayanlar için son 72 saatte alınmış negative PCR testi sonucunun olması veya

Son 6 ay içerisinde Covid-19 hastalığı geçirmiş olması

Hayat Eve Sığar Uygulaması Ekran Görüntüsü:

Duyuru Ekleme Tarihi : 22. 09. 2021 19: 24

Duyuru Güncelleme Tarihi : 30. 09. 2021 12: 30

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