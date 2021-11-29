Üniversitemiz Keşan'da Üniversite Tanıtım Günlerine Katıldı 25-11-2021

KEŞAN, EDİRNE (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Keşan'da 'Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri' etkinliğinde tanıtıldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Serkan AYDIN'ın katılım sağladığı 'Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri'nde Keşan ve civarından katılım sağlayan lise öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tanıtım standını ziyaret ederek üniversitemizin bölümleri ve taban puanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üniversitemize ilginin büyük olduğu tanıtım gününde; Üniversitemizin bulunduğu konumdan, fakültelerimizden, bölümlerimizden ve sosyal imkÃ¢nlarından bahsedilerek tüm öğrencilere üniversitemizi tanıtıcı broşürler, kataloglar ve çeşitli materyaller dağıtıldı.

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