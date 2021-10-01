Üniversitemiz Kalite Komisyonu İyileştirme Çalışmaları İş Birliği Toplantısı, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Katılımıyla Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kalite Komisyonu koordinasyonunda akademik ve idari birimlerle sürdürülmekte olan İyileştirme Çalışmaları İş Birliği Toplantılarının dokuzuncusu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır'ın başkanlığında Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Merkez Müdürleri tarafından İyileştirme Çalışmaları Ara Raporlarında aktarılan faaliyetler hakkında Kalite Komisyonuna bilgilendirme yapıldı.

İlki geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantının ikinci oturumuna; İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöropsikiyatri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Transplantasyon Merkezi, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri katıldı.

Üniversitemizin "Araştırma Üniversitesi" misyonu gereği, Uygulama ve Araştırma Merkezlerimizin hem öneminin hem de sorumluluğunun oldukça fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Merkezlerin nitelik ve nicelik bakımından yüksek araştırma, uygulama ve toplumsal katkı faaliyetleri yürütmeleri gerektiğini dile getirdi.

Merkez faaliyetlerinin, Üniversitemiz için kritik bir öneme sahip performans göstergeleri göz önünde bulundurularak sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bayındır, bu göstergeler kapsamında veri olarak değerlendirilebilecek ve Üniversitemizi üst sıralara taşıyacak faaliyetlerin yürütülmesi ve tüm çalışmaların kayıt altına alınması gerektiğini ifade etti.

Merkez Müdürlerinin bu toplantıda aktarılacak değerlendirmeler ışığında, birim iç değerlendirme raporlarını titizlikle hazırlamaları gerektiğini söyleyen Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Ramazan Bayındır, birimlerden gelen raporlara dayalı olarak Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanacağı için Merkezlerde yürütülen tüm çalışmaların kanıtlarıyla raporlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akademik Birim İç Değerlendirme Raporları (BİDR) ve İyileştirme Faaliyet Planlarının, Kalite Komisyonu Üyeleri tarafından detaylı olarak incelendiğini ve Üyelerin değerlendirmelerini aktarmak üzere heyetler halinde Eylül ayı boyunca tüm birimlere ziyaretler gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Uygulama ve Araştırma Merkezlerini de ilerleyen dönemde yerlerinde ziyaret etmeyi planladıklarını belirtti.

Uygulama ve Araştırma Merkezlerince hazırlanan İç Değerlendirme Raporları ile İyileştirme Planlarını inceleyen Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörü ve Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu'nun gerçekleştirmiş olduğu değerlendirme sunumunda ise, Merkezlerin internet sayfalarının birim raporlarını içerecek şekilde güncel ve kurumsal kimliğe uygun olması, raporların YÖKAK Kılavuzu formatına uygun olarak hazırlanması, BİDR'lerde belirtilen faaliyetlerin internet sayfalarında da bulunması, kanıt olarak sunulan bağlantıların çalışır durumda olması, BİDR'de yer alan olgunluk düzeylerinin kanıtlara dayalı olarak belirlenmesi gibi hususlar dile getirildi.

Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu'nun sunumunun ardından Merkez Müdürleri 2021 yılındaki iyileştirme çalışmalarını katılımcılara aktardı.

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