Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü'nden Yeni Projeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü'nden Yeni Projeler

Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü'nden Yeni Projeler
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü ile Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği için planlama koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü ile Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği için planlama koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Bekir Altuğ ASLAN ve Özel Büro Birimi ile Projeler Koordinatörü Uzm. Öğretmen Fatma ALACA ile Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörü Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER ve Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Şenay ATAM ve Biyolog Şeyda Özlem CİHAN katılmışlardır.

Toplantıda; kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar vasıtasıyla öğrenci velilerine ulaşılması, verilecek eğitim toplantıları için bayan öğretmenler ile lise seviyesindeki kız öğrencilerin toplantılar hakkında bilgilendirilmeleri ve katılımlarının sağlanması konusunda işbirliği yapılması ile ilgili konular görüşülmüştür. Ayrıca Pandemi kısıtlamalarının olmadığı eğitim-öğretim sürecinin başlaması ile birlikte yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunulmuş ve planlamalar yapılmıştır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İrem Derici Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü'nden Yeni Projeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 00:40:14. #1.16#

title