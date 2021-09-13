Üniversitemiz ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü 05-07-2021 - Haberler
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Üniversitemiz ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü 05-07-2021

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Üniversitemiz ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü 05-07-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında Rektörlük makamında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında Rektörlük makamında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokole Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü adına Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah AKDEMİR imza atarken törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Bölge Müdür Yardımcısı Özkan ESER ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bahar UYMAZ bulundu.

Protokol ile Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün görev ve yetki alanındaki doğrudan veya dolaylı ilgili/ilişkili bölümlerde okuyan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinin kurumun stajyer öğrenci limitleri dahilinde staj yapması, ihtiyaç olması halinde konu veya ders bazlı eğitimci desteği ve/veya eğitim materyalleri (eski kayıt, pafta, proje vb. ) desteği verilmesi, yapılacak akademik projelere destek sağlanması ve çeşitli fon (TÜBİTAK, Trakya Kalkınma Ajansı, AB hibe fonları) imkanları dahilinde ortak proje geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Haber: Üniversitemiz ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü 05-07-2021 - Haberler
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