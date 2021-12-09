Üniversitemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı Üniversitemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 9 Aralık 2021 tarihinde ' Umut Yaşam Destek Merkezi Psikososyal Destek Projesi' protokolü imzalandı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün imzaladığı protokol ile Aydın Valiliği tarafından başlatılan ' İntihar ve İntiharı Önleme' programı kapsamında çalışma yürütülecek.

Protokol kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan Umut Yaşam Destek Merkezi takibinde yer alan intihar düşüncesi ve intihar girişim öyküsü bulunan kişilere, yakınlarını intihar nedeniyle kaybedenlere ve intihar yönünden risk oluşturabilecek psikolojik sağlık sorunu yaşayan kişilere koruyucu ve önleyici psiko-sosyal destek hizmeti sağlamak amaçlanıyor.

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